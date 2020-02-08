Аномально теплая зима станет причиной исчезновения комаров в России
Из-за аномальной теплой погоды, которая наблюдается в нынешнем зимнем сезоне, в России могут полностью исчезнуть комары. С таким заявлением выступил глава ИВП РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с журналистами.
По словам специалиста, из-за наблюдающегося повышения среднесуточной температуры насекомые просыпаются раньше обычного, однако гибнут, поскольку им нечем питаться. В то же время, подчеркнул российский биолог, нарушается вся пищевая цепочка, ведь личинки комаров составляют основу рациона рыб в водоемах страны. «Нужно беспокоиться по поводу головастиков и мальков, ведь для них личинки комара – существенная часть постоянного рациона. Их приплод в таком случае может сильно сократиться. При этом, уменьшение численности рыб проявит себя немного позднее – через 6 или 12 месяцев», - приводит слова эксперта издание «Известия».
Кроме того, по словам ученого, глобальное потепление уже создало условия, при которых реки замерзают намного позже, а оттаивают раньше. Подобное нарушение хронометража и нестабильность в погоде негативно отражается на всех живых организмах в экосистеме.
По словам специалиста, из-за наблюдающегося повышения среднесуточной температуры насекомые просыпаются раньше обычного, однако гибнут, поскольку им нечем питаться. В то же время, подчеркнул российский биолог, нарушается вся пищевая цепочка, ведь личинки комаров составляют основу рациона рыб в водоемах страны. «Нужно беспокоиться по поводу головастиков и мальков, ведь для них личинки комара – существенная часть постоянного рациона. Их приплод в таком случае может сильно сократиться. При этом, уменьшение численности рыб проявит себя немного позднее – через 6 или 12 месяцев», - приводит слова эксперта издание «Известия».
Кроме того, по словам ученого, глобальное потепление уже создало условия, при которых реки замерзают намного позже, а оттаивают раньше. Подобное нарушение хронометража и нестабильность в погоде негативно отражается на всех живых организмах в экосистеме.