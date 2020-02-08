Польские археологи обнаружили тайную комнату в египетской пирамиде Хеопса





По словам ученых, во время исследования верхних уровней пирамиды, они почувствовали, что пол под ногами проседает, будто под ним есть пустота. Египтологи не ошиблись, спустившись, они увидели закрытую камеру около 30 метров в длину и 2 метров в высоту. Кроме того, комната спроектирована таким образом, что напоминает тоннель, который начинается под пирамидой и заканчивается ровно в центре.Ученые убеждены, что пирамида Гизы таит немало загадок, связанных с системой тоннелей и комнат, неизвестных археологам до сих пор. Для того, чтобы найти другие скрытые камеры и пустоты, специалисты уже начали использовать метод зондирования материалов на основе эмульсионных детекторов. Эта новая технология позволяет изучить внутреннюю структуру объекта, не разрушая его.Как известно, с 2000-х годов археологи регулярно исследуют одно из «Семи чудес света» и открывают новые системы шахт. Египтологи уверены, что тайная комната, обнаруженная недавно, - одна из важнейших находок со времен 19 века, которая хранит в своих стенах давние пергаментные свитки и другие исторические ценности.