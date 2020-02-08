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Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на долговечность

Новый смартфон Motorola Razr, изюминкой которого стал сгибаемый дисплей на всю поверхность внутренней панели, еще даже не поступил в продажу. Однако в Сети уже появилось видео, которое демонстрирует его главный конструктивный недостаток. Как оказалось, тест на многократные сгибания и разгибания устройство попросту провалило.
Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на долговечность

Специалисты популярного ресурса CNET решили устроить новинке настоящий стресс-тест, запустив проверку на максимальное количество закрытий и открытий корпуса гаджета на специальном аппарате. Видеоролик этих испытаний длится целых 4 часа. Самое интересное начинается в момент, когда количество циклов было доведено до 27 000. На этой отметке на дисплее Motorola Razr появилось сообщение об ошибке. После того, как смартфон перезагрузили, он снова заработал нормально, однако в его складной конструкции появился люфт, а сам процесс закрытия и раскрытия начал сопровождаться раздражающим скрипом.

Впрочем, как отмечают эксперты, показатель в 27 000 сгибаний до поломки – это критически мало. К примеру, на таком же тесте сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Fold «дожил» до 119 000 циклов, хотя производитель обещал, что устройство выдержит все 200 тысяч.

В продаже Motorola Razr должен появиться уже 18 февраля по весьма внушительной цене в 1499 долларов США, что эквивалентно примерно 95 тысячам российских рублей. Впрочем, данных о том, появится ли эта модель в России, до сих пор нет.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:32

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