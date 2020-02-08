Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на долговечность





Специалисты популярного ресурса CNET решили устроить новинке настоящий стресс-тест, запустив проверку на максимальное количество закрытий и открытий корпуса гаджета на специальном аппарате. Видеоролик этих испытаний длится целых 4 часа. Самое интересное начинается в момент, когда количество циклов было доведено до 27 000. На этой отметке на дисплее Motorola Razr появилось сообщение об ошибке. После того, как смартфон перезагрузили, он снова заработал нормально, однако в его складной конструкции появился люфт, а сам процесс закрытия и раскрытия начал сопровождаться раздражающим скрипом.Впрочем, как отмечают эксперты, показатель в 27 000 сгибаний до поломки – это критически мало. К примеру, на таком же тесте сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Fold «дожил» до 119 000 циклов, хотя производитель обещал, что устройство выдержит все 200 тысяч.В продаже Motorola Razr должен появиться уже 18 февраля по весьма внушительной цене в 1499 долларов США, что эквивалентно примерно 95 тысячам российских рублей. Впрочем, данных о том, появится ли эта модель в России, до сих пор нет.