АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных артистов

Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина за достойные пенсии для народных артистов. Стало известно, что актёры со званием имеют хорошие доплаты.

Светлана Дружинина, беседуя с корреспондентом портала Тeleprogramma.pro, передала благодарность от себя и супруга Анатолия Мукасея мэру столицы Сергею Собянину. В своё время он помог народным артистам пережить трудности в жизни. Звезда отметила, что благодаря поддержке мэра они могут нормально жить, и если бы не его помощь, то не знала бы, что и делать. Также народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала жалобу телеведущей Елены Ханги, которая считает пенсию в 23 тысячи рублей слишком маленькой. По словам автора и ведущей популярного телешоу «Про это», она мало что может купить себе на эти деньги.

«Елена Ханга, судя по всему, имела хорошие заработки во время работы ведущей. Если сравнивать её пенсию с другими, то она еще очень неплохая. В своё время она была очень популярна. Мы с ней очень хорошо знакомы. Она имела возможность потребовать высокую заработную плату», — сообщила актриса и режиссёр Светлана Дружинина.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аномально теплая зима станет причиной исчезновения комаров в…
Польские археологи обнаружили тайную комнату в египетской пирамиде…
Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на…
Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных…
Владимир Познер поддержал идею упрощенной процедуры вступления в российское…
Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля…
Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея…
«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с…
Ученые назвали настоящую причину и сроки краха цивилизации острова…
Супруга Джастина Бибера: «Свадьбу мы отложили из-за болезни…
Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у…
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в…
Эксперты составили ТОП-5 новых электромобилей 2020…
Певица Глюкоза сфотографировалась в пальто на голое…
Российский ответ Commandos: В Steam уже создали страницу игры «Партизаны…
Екатерина Гусева опубликовала фото из…
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили…
Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в…
Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек…
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на…
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Просмотреть все новости