Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных артистов
Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра столицы Сергея Собянина за достойные пенсии для народных артистов. Стало известно, что актёры со званием имеют хорошие доплаты.
Светлана Дружинина, беседуя с корреспондентом портала Тeleprogramma.pro, передала благодарность от себя и супруга Анатолия Мукасея мэру столицы Сергею Собянину. В своё время он помог народным артистам пережить трудности в жизни. Звезда отметила, что благодаря поддержке мэра они могут нормально жить, и если бы не его помощь, то не знала бы, что и делать. Также народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала жалобу телеведущей Елены Ханги, которая считает пенсию в 23 тысячи рублей слишком маленькой. По словам автора и ведущей популярного телешоу «Про это», она мало что может купить себе на эти деньги.
Светлана Дружинина, беседуя с корреспондентом портала Тeleprogramma.pro, передала благодарность от себя и супруга Анатолия Мукасея мэру столицы Сергею Собянину. В своё время он помог народным артистам пережить трудности в жизни. Звезда отметила, что благодаря поддержке мэра они могут нормально жить, и если бы не его помощь, то не знала бы, что и делать. Также народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала жалобу телеведущей Елены Ханги, которая считает пенсию в 23 тысячи рублей слишком маленькой. По словам автора и ведущей популярного телешоу «Про это», она мало что может купить себе на эти деньги.
«Елена Ханга, судя по всему, имела хорошие заработки во время работы ведущей. Если сравнивать её пенсию с другими, то она еще очень неплохая. В своё время она была очень популярна. Мы с ней очень хорошо знакомы. Она имела возможность потребовать высокую заработную плату», — сообщила актриса и режиссёр Светлана Дружинина.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:26