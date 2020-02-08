Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных артистов

«Елена Ханга, судя по всему, имела хорошие заработки во время работы ведущей. Если сравнивать её пенсию с другими, то она еще очень неплохая. В своё время она была очень популярна. Мы с ней очень хорошо знакомы. Она имела возможность потребовать высокую заработную плату», — сообщила актриса и режиссёр Светлана Дружинина.





Светлана Дружинина, беседуя с корреспондентом портала Тeleprogramma.pro, передала благодарность от себя и супруга Анатолия Мукасея мэру столицы Сергею Собянину. В своё время он помог народным артистам пережить трудности в жизни. Звезда отметила, что благодаря поддержке мэра они могут нормально жить, и если бы не его помощь, то не знала бы, что и делать. Также народная артистка России Светлана Дружинина прокомментировала жалобу телеведущей Елены Ханги, которая считает пенсию в 23 тысячи рублей слишком маленькой. По словам автора и ведущей популярного телешоу «Про это», она мало что может купить себе на эти деньги.