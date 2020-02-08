Владимир Познер поддержал идею упрощенной процедуры вступления в российское гражданство





По словам Владимира Владимировича, данную инициативу он считает правильной, а потому полностью поддерживает ее. Напомним, как ранее заявили в профильном думском комитете, в действующем законе «О гражданстве» планируется в будущем также упразднить требование: иностранцам для получения гражданства необходимо жить в России непрерывно на протяжении не менее пяти лет. Может быть отменена и норма, требующая подтверждать законность источника дохода претендента на вступление в гражданство.Отметим, как сообщает пресса, российское правительство на данный момент обсуждает вариант с отменой пункта закона, согласно которому, иностранцы должны отказываться от уже имеющегося у них гражданства ради того, чтобы стать россиянами. Как отметили в самом Кабинете министров, на данный момент разработка поправок к закону находится на завершающей стадии.