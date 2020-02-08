Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля Готье
Анастасия Волочкова вступилась за российских мужчин, которых назвали «некрасивыми». Так балерина отреагировала на слова знаменитого модельера Жана-Поля Готье, заявившего, что представители сильного пола в стране не отличаются красотой.
Известный кутюрье ранее выступил с заявлением, что Россия славится своими женщинами, чего не скажешь о мужчинах в этой стране. Такое мнение Готье мотивировал тем, что россияне слишком «мачистые», в то время как дамы следят за собой и стараются выглядеть красиво, чтобы понравиться. Вслед за телеведущим Дмитрием Нагиевым, подчеркнувшим, что мужская красота заключается не только во внешности, слово решила взять и Волочкова, поддержавшая позицию коллеги.
«Дмитрий Нагиев совершенно прав, к примеру, он сам, как я считаю, является своего рода эталоном настоящего мужчины. Между тем, Готье является одним из самых моих любимых мировых дизайнеров. Возможно, ему просто не удалось встретить настоящих мужчин в России. Наверное, он просто не выходил за пределы телецентра, хотя и там довольно много красивых особ», - приводит слова балерины издание «Взгляд». Волочкова также подчеркнула, что страны часто воспринимаются людьми по жителям, которых они в них встретили.
Известный кутюрье ранее выступил с заявлением, что Россия славится своими женщинами, чего не скажешь о мужчинах в этой стране. Такое мнение Готье мотивировал тем, что россияне слишком «мачистые», в то время как дамы следят за собой и стараются выглядеть красиво, чтобы понравиться. Вслед за телеведущим Дмитрием Нагиевым, подчеркнувшим, что мужская красота заключается не только во внешности, слово решила взять и Волочкова, поддержавшая позицию коллеги.
«Дмитрий Нагиев совершенно прав, к примеру, он сам, как я считаю, является своего рода эталоном настоящего мужчины. Между тем, Готье является одним из самых моих любимых мировых дизайнеров. Возможно, ему просто не удалось встретить настоящих мужчин в России. Наверное, он просто не выходил за пределы телецентра, хотя и там довольно много красивых особ», - приводит слова балерины издание «Взгляд». Волочкова также подчеркнула, что страны часто воспринимаются людьми по жителям, которых они в них встретили.