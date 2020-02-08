АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля Готье

Анастасия Волочкова вступилась за российских мужчин, которых назвали «некрасивыми». Так балерина отреагировала на слова знаменитого модельера Жана-Поля Готье, заявившего, что представители сильного пола в стране не отличаются красотой.
Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля Готье

Известный кутюрье ранее выступил с заявлением, что Россия славится своими женщинами, чего не скажешь о мужчинах в этой стране. Такое мнение Готье мотивировал тем, что россияне слишком «мачистые», в то время как дамы следят за собой и стараются выглядеть красиво, чтобы понравиться. Вслед за телеведущим Дмитрием Нагиевым, подчеркнувшим, что мужская красота заключается не только во внешности, слово решила взять и Волочкова, поддержавшая позицию коллеги.

«Дмитрий Нагиев совершенно прав, к примеру, он сам, как я считаю, является своего рода эталоном настоящего мужчины. Между тем, Готье является одним из самых моих любимых мировых дизайнеров. Возможно, ему просто не удалось встретить настоящих мужчин в России. Наверное, он просто не выходил за пределы телецентра, хотя и там довольно много красивых особ», - приводит слова балерины издание «Взгляд». Волочкова также подчеркнула, что страны часто воспринимаются людьми по жителям, которых они в них встретили.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аномально теплая зима станет причиной исчезновения комаров в…
Польские археологи обнаружили тайную комнату в египетской пирамиде…
Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на…
Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных…
Владимир Познер поддержал идею упрощенной процедуры вступления в российское…
Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля…
Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея…
«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с…
Ученые назвали настоящую причину и сроки краха цивилизации острова…
Супруга Джастина Бибера: «Свадьбу мы отложили из-за болезни…
Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у…
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в…
Эксперты составили ТОП-5 новых электромобилей 2020…
Певица Глюкоза сфотографировалась в пальто на голое…
Российский ответ Commandos: В Steam уже создали страницу игры «Партизаны…
Екатерина Гусева опубликовала фото из…
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили…
Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в…
Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек…
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на…
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Просмотреть все новости