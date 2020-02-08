Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея Григорьева-Апполонова

«Я не хочу об этом говорить. Андрей является моим другом, поэтому я не имею права это комментировать», — заявил Кирилл Андреев.





О предполагаемой вредной привычке и плохом внешнем виде солиста группы «Иванушки International» давно говорят поклонники. Они переживают за состояние своего кумира и утверждают, что после расставания с женой Мариной Банковой (ныне Зубковой) лицо исполнителя стало одутловатым, он не следить за собой, постоянно пропадает из социальных сетей. Согласно материалам Teleprogramma.pro, Кирилл Андреев отказался комментировать ситуацию, которая сложилась вокруг его друга Андрея Григорьева-Апполонова. Он считает, что из-за близких отношений с певцом не имеет права распространятся о его проблемах.Сам Андрей Григорьев-Апполонов существование проблемы также отрицает. Он утверждает, что может позволить себе немного выпить, однако знает меру и старается не перебарщивать с напитками.