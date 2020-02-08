АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея Григорьева-Апполонова

Певец Кирилл Андреев предпочитает не говорить о существовании возможной алкогольной зависимости у коллеги – Андрея Григорьева-Апполонова. Он считает, что из-за дружеских отношений не может комментировать сложившуюся ситуацию.

О предполагаемой вредной привычке и плохом внешнем виде солиста группы «Иванушки International» давно говорят поклонники. Они переживают за состояние своего кумира и утверждают, что после расставания с женой Мариной Банковой (ныне Зубковой) лицо исполнителя стало одутловатым, он не следить за собой, постоянно пропадает из социальных сетей. Согласно материалам Teleprogramma.pro, Кирилл Андреев отказался комментировать ситуацию, которая сложилась вокруг его друга Андрея Григорьева-Апполонова. Он считает, что из-за близких отношений с певцом не имеет права распространятся о его проблемах.

«Я не хочу об этом говорить. Андрей является моим другом, поэтому я не имею права это комментировать», — заявил Кирилл Андреев.
Сам Андрей Григорьев-Апполонов существование проблемы также отрицает. Он утверждает, что может позволить себе немного выпить, однако знает меру и старается не перебарщивать с напитками.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аномально теплая зима станет причиной исчезновения комаров в…
Польские археологи обнаружили тайную комнату в египетской пирамиде…
Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на…
Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных…
Владимир Познер поддержал идею упрощенной процедуры вступления в российское…
Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля…
Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея…
«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с…
Ученые назвали настоящую причину и сроки краха цивилизации острова…
Супруга Джастина Бибера: «Свадьбу мы отложили из-за болезни…
Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у…
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в…
Эксперты составили ТОП-5 новых электромобилей 2020…
Певица Глюкоза сфотографировалась в пальто на голое…
Российский ответ Commandos: В Steam уже создали страницу игры «Партизаны…
Екатерина Гусева опубликовала фото из…
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили…
Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в…
Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек…
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на…
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Просмотреть все новости