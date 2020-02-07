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Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без фильтров

Известная певица Алла Пугачева удивила своих фанатов ранее опубликованной фотографией с группой «Контрабас-квартет», где можно разглядеть знаменитость без наложенных фильтров. В социальной сети Instagram подписчики оценили наряд и внешний вид певицы.

1 февраля Алла Пугачева побывала на выступлении группы «Контрабас-квартет» вместе с детьми. После концерта музыканты сделали снимок со знаменитостью, который стал неожиданным для фанатов исполнительницы. На фотографии Пугачева запечатлена без привычных фильтров. Природную красоту знаменитости оценили многие фолловеры и поддержали её позитивными комментариями.

Напомним, что ранее интернет-пользователи бурно обговаривали изменения во внешности Народной артистки СССР. Многие подозревали, что Пугачева «помолодела» с помощью операций, но также были и те, кто был уверен: звезда научилась правильно использовать фильтры в Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 21:00

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