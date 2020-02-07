На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном Майером





Папарацци заметили Дженнифер Энистон в одном из заведений американского Лос-Анджелеса в сопровождении популярного исполнителя Джона Майера, с которым у знаменитости был непродолжительный, но довольно бурный любовный роман в 2008-2009 годах. Как сообщает пресса, после разрыва этих отношений Майер не очень красиво обошелся с бывшей пассией, дав интервью, в рамках которого заявил, что Энистон намного старше него, и перед этим обстоятельством, как отмечал тогда певец, он попросту бессилен.Примечательно, что еще совсем недавно поклонники актрисы надеялись на то, что она сможет восстановить отношения с Брэдом Питтом, тем более что общение между ними последним временем заметно потеплели, на одном из светских мероприятий голливудские звезды даже были замечены держащими друг друга за руки. Теперь же поклонники бьются в догадках и просто не могут представить, что и думать по этому поводу. Многие отмечают, что не хотели бы восстановления отношения между Энистон и Майер, а потому рассчитывают, что с музыкантом актриса встретилась исключительно как с другом.