Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного смартфона
Xiaomi готовит очередное инновационное устройство, как стало известно, китайский IT-гигант может выпустить смартфон с горизонтальным сдвижным механизмом. Патент на подобный аппарат компания уже получила, и если модель не останется в рамках концепта, то уже скоро на мировых рынках мобильных устройств появится очередной хит продаж.
Как сообщают источники, вся документация на интеллектуальную собственность получена сегодня, 7 февраля. Точных данных о технических характеристиках девайса, а также о его размерах пока нет. Как сообщают эксперты, модуль для фронтальных камер в смартфоне будет довольно сложным.
Однако какое решение производитель применит для тыльных датчиков, пока не ясно, на схематических рисунках, которые разработчики приложили к пакету документов, видно только два объектива сзади. Скорее всего, предполагают техноблогеры, телефон будет толще обычных из-за механизма-слайдера.
Также отмечается, что данный концепт может быть всего лишь рабочим вариантом, а патент на него получен только для оформления авторского права на изобретение. В таком случае смартфон с подобной системой ожидать на рынке не стоит по крайней мере в ближайшее время.
Как сообщают источники, вся документация на интеллектуальную собственность получена сегодня, 7 февраля. Точных данных о технических характеристиках девайса, а также о его размерах пока нет. Как сообщают эксперты, модуль для фронтальных камер в смартфоне будет довольно сложным.
Однако какое решение производитель применит для тыльных датчиков, пока не ясно, на схематических рисунках, которые разработчики приложили к пакету документов, видно только два объектива сзади. Скорее всего, предполагают техноблогеры, телефон будет толще обычных из-за механизма-слайдера.
Также отмечается, что данный концепт может быть всего лишь рабочим вариантом, а патент на него получен только для оформления авторского права на изобретение. В таком случае смартфон с подобной системой ожидать на рынке не стоит по крайней мере в ближайшее время.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:56