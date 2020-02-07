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Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного смартфона

Xiaomi готовит очередное инновационное устройство, как стало известно, китайский IT-гигант может выпустить смартфон с горизонтальным сдвижным механизмом. Патент на подобный аппарат компания уже получила, и если модель не останется в рамках концепта, то уже скоро на мировых рынках мобильных устройств появится очередной хит продаж.
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного смартфона

Как сообщают источники, вся документация на интеллектуальную собственность получена сегодня, 7 февраля. Точных данных о технических характеристиках девайса, а также о его размерах пока нет. Как сообщают эксперты, модуль для фронтальных камер в смартфоне будет довольно сложным.

Однако какое решение производитель применит для тыльных датчиков, пока не ясно, на схематических рисунках, которые разработчики приложили к пакету документов, видно только два объектива сзади. Скорее всего, предполагают техноблогеры, телефон будет толще обычных из-за механизма-слайдера.

Также отмечается, что данный концепт может быть всего лишь рабочим вариантом, а патент на него получен только для оформления авторского права на изобретение. В таком случае смартфон с подобной системой ожидать на рынке не стоит по крайней мере в ближайшее время.

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Технологии / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:56

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