Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами блефаропластики

В итоге во время собрания на Лобном месте Дмитрий Тузов никак не мог успокоиться из-за того, что не видит глаза девушки. Он даже отметил, что она их скрывает за очками как криминальный авторитет. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Владислав Кадони решил помочь Дмитрию Тузову осуществить его желание и настоятельно попросил снять Татьяну Строкову очки. Перед этим он попросил всех слабонервных удалиться от своих экранов, а также забрать от телевизора детей.Девушка нерешительно выполнила их просьбу. Выяснилось, что после процедуры у Строковой осталась отечность, которую она всячески пыталась скрыть. После увиденного Кадони поддержал Татьяну и сказал, что все у нее прекрасно.Телезрители отметили, что из Строковой и Тузова могла бы получиться отличная пара, и именно такой мужчина, по их мнению, ей и нужен.