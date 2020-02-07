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Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами блефаропластики

Участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Татьяна Строкова очень сильно стеснялась своей внешности после блефаропластики. Оказывается, у девушки под глазами остались кровоподтеки, которые она скрывала с помощью солнцезащитных очков.

Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами блефаропластики

В итоге во время собрания на Лобном месте Дмитрий Тузов никак не мог успокоиться из-за того, что не видит глаза девушки. Он даже отметил, что она их скрывает за очками как криминальный авторитет. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Владислав Кадони решил помочь Дмитрию Тузову осуществить его желание и настоятельно попросил снять Татьяну Строкову очки. Перед этим он попросил всех слабонервных удалиться от своих экранов, а также забрать от телевизора детей.

Девушка нерешительно выполнила их просьбу. Выяснилось, что после процедуры у Строковой осталась отечность, которую она всячески пыталась скрыть. После увиденного Кадони поддержал Татьяну и сказал, что все у нее прекрасно.


Телезрители отметили, что из Строковой и Тузова могла бы получиться отличная пара, и именно такой мужчина, по их мнению, ей и нужен.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:37

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