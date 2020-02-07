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«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует каблуки

Молодая возлюбленная известного российского эстрадного юмориста Евгения Петросяна давно известна своими неоднозначными образами, которые регулярно вызывают у пользователей соцсетей довольно бурную реакцию. Недавно Татьяна Брухунова решила рассказать о том, почему так настойчиво игнорирует обувь на каблуках.
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует каблуки

Подписчики странички Татьяны Брухуновой в социальной сети Instagram под очередным постом решили поинтересоваться у нее причиной, по которой она избегает обуви на каблуке. На новых снимках внимание многих сразу же привлекли ботинки на плоской подошве, поэтому пользователи отметили, что никогда не видели жену Евгения Вагановича на каблуках. Одна из поклонниц Брухуновой решила напрямую задать ей соответствующий вопрос и получила на него откровенный ответ. «После операции нельзя», - написала возлюбленная популярного юмориста.

Как оказалось, некоторое время тому назад Татьяна Брухунова перенесла операцию на венах, после чего врачи категорически запретили ей носить обувь на каблуках в течение хотя бы трех лет после этого хирургического вмешательства.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:42

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