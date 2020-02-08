АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у червей

Биологи из России сумели доказать, что красный цвет способен ускорять регенерацию разных тканей. Исследования специалисты проводили на червях.

За последнее десятилетие ученые обнаружили, что некоторые черты в анатомии и поведении людей, а также животных зависимы от генов и других факторов, не связанных с передачей наследственной информации. Например, несколько лет назад ученые из США узнали: управлять процессом генерации способны электрические сигналы. Воспользовавшись новыми знаниями, специалисты сумели вынудить червей изменить форму головы. В ходе эксперимента, ученые вывели странных бесхвостых особей, но с двумя головами. Результаты эксперимента показали, что голова планарии регенерировалась быстрее под воздействием красного цвета, а от зеленого, наоборот, медленнее. Это было связано с разным диапазоном излучаемых волн, об этом сообщил ученый Артем Ермаков.

Специалисты верят, что со временем полученная информация поможет в разработках усовершенствованных методах фототерапии. После получения ожидаемых результатов, они планируют создать новые приборы, которые смогли бы учитывать различные факторы, а потом и вовсе ускоряли восстановление костей и заживление ран с помощью света.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в…
Эксперты составили ТОП-5 новых электромобилей 2020…
Певица Глюкоза сфотографировалась в пальто на голое…
Российский ответ Commandos: В Steam уже создали страницу игры «Партизаны…
Екатерина Гусева опубликовала фото из…
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили…
Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в…
Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек…
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на…
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами…
Сын Федора Бондарчука показал, как отец выглядел с…
Фотошпионы впервые запечатлели новый Range Rover Sport во время…
Ученые обнаружили ген, влияющий на…
«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Рустам Солнцев раскритиковал нынешних звезд…
Певица Анастасия Спиридонова зашла в клетку со львом на…
В феврале рядом с Землей пролетит огромный…
Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Шеву перепутали с Оксаной Самойловой после очередных косметических…
Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей…
Просмотреть все новости