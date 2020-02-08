Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у червей





За последнее десятилетие ученые обнаружили, что некоторые черты в анатомии и поведении людей, а также животных зависимы от генов и других факторов, не связанных с передачей наследственной информации. Например, несколько лет назад ученые из США узнали: управлять процессом генерации способны электрические сигналы. Воспользовавшись новыми знаниями, специалисты сумели вынудить червей изменить форму головы. В ходе эксперимента, ученые вывели странных бесхвостых особей, но с двумя головами. Результаты эксперимента показали, что голова планарии регенерировалась быстрее под воздействием красного цвета, а от зеленого, наоборот, медленнее. Это было связано с разным диапазоном излучаемых волн, об этом сообщил ученый Артем Ермаков.Специалисты верят, что со временем полученная информация поможет в разработках усовершенствованных методах фототерапии. После получения ожидаемых результатов, они планируют создать новые приборы, которые смогли бы учитывать различные факторы, а потом и вовсе ускоряли восстановление костей и заживление ран с помощью света.