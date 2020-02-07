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«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Рустам Солнцев раскритиковал нынешних звезд «Дома-2»

Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев раскритиковал нынешних проектантов реалити-шоу. Артист отметил, что раньше уход кого-то за Периметр считался чуть ли не основной "фишкой", а теперь люди просто уходят, и никто не думает, куда они делись.
«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Рустам Солнцев раскритиковал нынешних звезд «Дома-2»

Недавно стало известно, что на проект "Дом-2" вернется экс-участник Степан Меньщиков. Шоумен будет жить в Периметре, а зарплата составит 150 тысяч рублей в месяц. Еще один бывший проектант Май Абрикосов на эти условия не согласился, хотя, по мнению Солнцева, он бы был снова популярным.

Как отметил Рустам Солнцев, нынешние участники "Дома-2" не соответствуют душевным потребностям публики. Раньше если кто-то уходил, всем была интересна причина, а теперь на реалити-шоу набирают просто "проходимцев".
"Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас "Дом-2" формируют из пустых проходимцев", — сказал Рустам Солнцев.


Сам он тоже не против вернуться в Периметр, но как минимум за 300 тысяч рублей в месяц.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:28

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