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Фотошпионы впервые запечатлели новый Range Rover Sport во время тестов

В начале 2019 года британская марка Land Rover впервые показала широкой публике модель Range Rover Sport HST, которая оснащается электрифицированным 3,0-литровым двигателем мощностью 394 л. с. Этот автомобиль стал последним обновлением в линейке, однако совсем недавно фотошпионам удалось запечатлеть на зимних тестах очередное обновление Range Rover Sport.
Фотошпионы впервые запечатлели новый Range Rover Sport во время тестов

Как видно на опубликованных в прессе шпионских снимках, компания действительно готовит к дебюту очередную новинку. Впрочем, точно сказать о том, используется ли на тестовом прототипе серийный кузов нового образца, или речь идет об обычном муле, основанном на актуальной версии, нельзя. Эксперты лишь считают, что на фото представлено третье поколение Range Rover Sport. Вероятнее всего, компания сохранит постепенный эволюционный подход к изменению дизайна модели вместе с основным набором характеристик предшественника, ограничившись лишь точечными изменениями.

В действительности же автомобиль имеет все шансы на то, чтобы стать во многом обновленной версией прежнего Range Rover Sport. Интриги ситуации добавляет и тот факт, что до сих пор еще никто не наблюдал за реальными дорожными тестами Range Rover Sport. Поэтому большинство специалистов сходятся во мнении, что на представленных фото действительно показано третье поколение легендарного британского кроссовера, а не его рестайлинговая версия.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30

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