Эксперты составили ТОП-5 новых электромобилей 2020 года





Первую ступень в рейтинге занял e-tron Sportback от немецкого премиум-бренда Audi. Первый экземпляр модели сойдет с конвейера только весной, однако его полноприводная система quattro уже сейчас стала предметом обсуждений автоблогеров. Она позволяет полностью контролировать ход с помощью бортового компьютера, переключая в случае передвижения по труднопроходимым трассам нагрузку на передние или задние колеса. Батарея авто рассчитана на запас хода в 446 километра, продажи стартуют с конца ноября.Model Y от Tesla поступит в дилерские центры уже в марте 2020 года. В электрокаре среднего класса усилен моторный агрегат. В этом паркетнике появится дополнительная конфигурация с рядом сидений, которые можно расположить в багажном отделении. Двигатель обеспечивает мощность в 230 лошадиных сил, а батарея - 350-километровый запас хода.Mustang Mach-E от американской компании Ford по стилистике напоминает классический Mustang, однако внутри салона все оборудовано согласно самым актуальным на рынке технологиям. Панель приборов в машине соединена с дисплеем, также она поддерживает управление жестами и голосом, дополнительно подогревается руль. Есть в машине и панорамная крыша с мощной аудиосистемой. Электродвигатель мощностью 270 лошадиных сил сможет проехать на одном заряде до четырех сотен километров. О базовом «мустанге» здесь напоминают также имитации габаритной радиаторной решетки и воздухозаборников.Следующую строчку занял R1T от Rivian, один из первых электропикапов, кроме того, эта модель обладает отличной амортизацией за счет пневмобаллонов и амортизаторов. Это существенно улучшило ее проходимость, желающие приобрести новинку могут сделать это по предзаказу, правда осуществить его пока можно только в США.И последняя ступень ТОПа досталась iX3от BMW, изюминкой которого станет обновленная система для быстрой зарядки. Один заряд при этом обеспечит порядка 400 километров. Полноценную презентацию компания проведет весной, тогда же станут известны и технические подробности модели. Скорее всего, они будут аналогичны представителям линейки на дизельных и бензиновых двигателях. Как заверяют в BMW, в электромобиле будет такой же высокий уровень комфортности, как и в обычных машинах марки.