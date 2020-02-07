Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet Captiva
Знаменитая британская марка MG в рамках индийского международного автосалона Auto Expo 2020 выкатила на суд широкой публики роскошную модификацию нового кроссовера MG Hector. Стоит отметить, что базовая версия автомобиля, созданная усилиями СП SAIC и General Motors, впервые была представлена еще минувшим летом.
Автомобиль, к слову, называют полным аналогом нового поколения внедорожника Chevrolet Captiva. Изначально он был доступен в комплектациях с салоном на 5 или 7 посадочных мест. Однако теперь новинку представили в премиальном исполнении, рассчитанном на 6 посадочных мест и оснащенном богатым набором дополнительного оборудования. Эту версию производитель назвал MG Hector Plus. В салоне новинки установлены раздельные сиденья второго ряда, а в список его оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, функция распознавания дорожных указателей, система обзора слепых зон, ассистент при экстренном торможении, функция бесключевого доступа, камеры обзора на 360 градусов и многое другое. Дополняют картину панорамная крыша и эффектные 19-дюймовые диски.
В моторную гамму MG Hector Plus вошли 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., а также дизельный 2,0-литровый двигатель, выдающий 170 лошадиных сил мощности. Дизельная версия модели комплектуется только механической КПП, а вот бензиновая будет предложена покупателям с «роботом» или 6-ступенчатой «механикой» на выбор.
Автомобиль, к слову, называют полным аналогом нового поколения внедорожника Chevrolet Captiva. Изначально он был доступен в комплектациях с салоном на 5 или 7 посадочных мест. Однако теперь новинку представили в премиальном исполнении, рассчитанном на 6 посадочных мест и оснащенном богатым набором дополнительного оборудования. Эту версию производитель назвал MG Hector Plus. В салоне новинки установлены раздельные сиденья второго ряда, а в список его оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, функция распознавания дорожных указателей, система обзора слепых зон, ассистент при экстренном торможении, функция бесключевого доступа, камеры обзора на 360 градусов и многое другое. Дополняют картину панорамная крыша и эффектные 19-дюймовые диски.
В моторную гамму MG Hector Plus вошли 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., а также дизельный 2,0-литровый двигатель, выдающий 170 лошадиных сил мощности. Дизельная версия модели комплектуется только механической КПП, а вот бензиновая будет предложена покупателям с «роботом» или 6-ступенчатой «механикой» на выбор.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:42