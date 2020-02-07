Сын Федора Бондарчука показал, как отец выглядел с волосами

На страничке Сергея Бондарчука в социальной сети Instagram появились архивные фотографии, публикацию которых он приурочил ко дню рождения двоюродного брата Константина Крюкова, подчеркнув, что с братом его связывает не только родство, но и довольно теплая дружба. На одном из этих кадров можно увидеть и Федора Бондарчука, запечатленного вместе с маленькими сыном и племянником. Больше всего на себя обращает внимание тот факт, что голова знаменитого режиссера в то время была покрыта волосами.