Сын Федора Бондарчука показал, как отец выглядел с волосами
Известный российский актер и режиссер Федор Бондарчук сегодня ассоциируется у зрителя не только с яркими киноработами, но и с характерной для его образа сверкающей лысиной. Между тем, когда-то у артиста были самые настоящие волосы. Недавно сын режиссера Сергей Бондарчук показал, как знаменитый отец выглядел в то время, когда его голову украшала «натуральная растительность».
На страничке Сергея Бондарчука в социальной сети Instagram появились архивные фотографии, публикацию которых он приурочил ко дню рождения двоюродного брата Константина Крюкова, подчеркнув, что с братом его связывает не только родство, но и довольно теплая дружба. На одном из этих кадров можно увидеть и Федора Бондарчука, запечатленного вместе с маленькими сыном и племянником. Больше всего на себя обращает внимание тот факт, что голова знаменитого режиссера в то время была покрыта волосами.
На страничке Сергея Бондарчука в социальной сети Instagram появились архивные фотографии, публикацию которых он приурочил ко дню рождения двоюродного брата Константина Крюкова, подчеркнув, что с братом его связывает не только родство, но и довольно теплая дружба. На одном из этих кадров можно увидеть и Федора Бондарчука, запечатленного вместе с маленькими сыном и племянником. Больше всего на себя обращает внимание тот факт, что голова знаменитого режиссера в то время была покрыта волосами.