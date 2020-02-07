Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Шеву перепутали с Оксаной Самойловой после очередных косметических процедур

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева только несколько недель назад решилась на пирсинг сосков. Брюнетка регулярно прибегает к услугам косметолога, меняясь до неузнаваемости. Так, она уже "убирала подбородок", прошивала лицо нитями и корректировала форму губ. Помимо этого, девушка сделала липосакцию и увеличила грудь.Недавно она показала поклонникам результат после очередного похода к косметологу, врач скорректировал звезде реалити-шоу форму скул. Многие, тем не менее, сразу же отметили, что брюнетка изменилась до неузнаваемости, стала больше похожа не на себя, а на модель Оксану Самойлову.