Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей Черно





В последней программе "Бородина против Бузовой" Иосиф Оганесян и Саша Черно попытались еще раз объяснить, почему их брак рушится и ничего спасти уже нельзя. По словам участника проекта "Дом-2", последней каплей стало то, что его избранница выступила против Евгения Ромашова в качестве крестного отца для их первенца, а также назвала Оганесяна "позором их семьи". Поддержал будущего отца и телеведущий Влад Кадони, отметив, что не раз Саша Черно и сама высказывалась о том, что желает развестись.Тем не менее, Саша Черно снова настояла на своем, отметив, что ей рядом нужен нормальный мужчина, а не тот, кто в любой момент может уйти, ведь в таких обстоятельствах воспитывать ребенка просто невозможно. Ольга Бузова в очередной раз попыталась помирить супругов, что у нее, видимо, не вышло.