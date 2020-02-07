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Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей Черно

Участник проекта "Дом-2"Иосиф Оганесян в эфире программы "Бородина против Бузовой" признался, почему он решился подать на развод с Сашей Черно. Проектант обижен на избранницу, так как она против того, чтобы Евгений Ромашов был крестным отцом их первенца.
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей Черно

В последней программе "Бородина против Бузовой" Иосиф Оганесян и Саша Черно попытались еще раз объяснить, почему их брак рушится и ничего спасти уже нельзя. По словам участника проекта "Дом-2", последней каплей стало то, что его избранница выступила против Евгения Ромашова в качестве крестного отца для их первенца, а также назвала Оганесяна "позором их семьи". Поддержал будущего отца и телеведущий Влад Кадони, отметив, что не раз Саша Черно и сама высказывалась о том, что желает развестись.

Тем не менее, Саша Черно снова настояла на своем, отметив, что ей рядом нужен нормальный мужчина, а не тот, кто в любой момент может уйти, ведь в таких обстоятельствах воспитывать ребенка просто невозможно. Ольга Бузова в очередной раз попыталась помирить супругов, что у нее, видимо, не вышло.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:59

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