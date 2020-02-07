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«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Прошел уже почти год с момента помолвки певицы Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом. Пара при этом планирует пожениться только ближайшим летом, а пресса активно выискивает информацию о том, каким будет долгожданное торжество. Недавно журналистам даже удалось выведать немного подробностей.
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Как сообщает западная пресса со ссылкой на неназванные источники, певица и ее избранник планируют пожениться уже этим летом и с нетерпением ждут знаменательной даты. Фактически их можно считать женатыми и сейчас, однако для обоих решение узаконить свои отношения является большим и важным шагом. «Они планируют пригласить на свадьбу своих бывших», - рассказывает один из источников. Судя по всему, речь идет о певце Марке Энтони, замужем за которым Дженнифер Лопес была до встречи со спортсменом и от которого родила близнецов Эмму и Макса. Есть дети от прежних отношений и у жениха – Алекс Родригес воспитывает дочерей Эллу и Наташу. Между тем, отмечают источники, грядущее торжество будет весьма роскошным, однако не слишком масштабным.

«Все будет роскошно, но в меру. Они хотят провести этот день в кругу самых близких и родных людей. Огромную роль в церемонии должны также сыграть их дети», - сообщает инсайдер.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:49

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