«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса





Как сообщает западная пресса со ссылкой на неназванные источники, певица и ее избранник планируют пожениться уже этим летом и с нетерпением ждут знаменательной даты. Фактически их можно считать женатыми и сейчас, однако для обоих решение узаконить свои отношения является большим и важным шагом. «Они планируют пригласить на свадьбу своих бывших», - рассказывает один из источников. Судя по всему, речь идет о певце Марке Энтони, замужем за которым Дженнифер Лопес была до встречи со спортсменом и от которого родила близнецов Эмму и Макса. Есть дети от прежних отношений и у жениха – Алекс Родригес воспитывает дочерей Эллу и Наташу. Между тем, отмечают источники, грядущее торжество будет весьма роскошным, однако не слишком масштабным.«Все будет роскошно, но в меру. Они хотят провести этот день в кругу самых близких и родных людей. Огромную роль в церемонии должны также сыграть их дети», - сообщает инсайдер.