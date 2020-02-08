Российский ответ Commandos: В Steam уже создали страницу игры «Партизаны 1941»





Примечательно, что ранее проект разрабатывался под названием «Народные мстители», между тем, в прессе называет его российским ответом некогда популярной серии игр Commandos. Издателем новой российской игры стала компания Daedalic Entertainment, которая причастная к изданию лучшего тактического стелса современности - Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Отмечается, что закрытый бета-тест новинки от российского разработчика может начаться уже в марте 2020 года. Однако более детальной информации о проекте поклонникам игр подобного жанра все же придется немного подождать. Судя по информации на страничке игры в сервисе Steam, ее выход в свет ожидается до конца текущего года.Отметим, действие игры разворачивается во времена Второй Мировой войны. Игроку предстоит управлять партизанским отрядом, планировать задания, устраивать диверсии в тылу врага и уничтожать войска оккупанта. Разработчик обещает порадовать игроков не линейным подходом к прохождению миссий, динамичной сменой погоды и продуманным поведением противника.