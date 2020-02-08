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Российский ответ Commandos: В Steam уже создали страницу игры «Партизаны 1941»

Российская студия Alter Games поделилась на своей официальной страничке в социальной сети некоторыми подробностями, которые касаются тактического стелс-экшена «Партизаны 1941». Более того, на онлайн-платформе Steam уже появилась страничка игры.

Примечательно, что ранее проект разрабатывался под названием «Народные мстители», между тем, в прессе называет его российским ответом некогда популярной серии игр Commandos. Издателем новой российской игры стала компания Daedalic Entertainment, которая причастная к изданию лучшего тактического стелса современности - Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Отмечается, что закрытый бета-тест новинки от российского разработчика может начаться уже в марте 2020 года. Однако более детальной информации о проекте поклонникам игр подобного жанра все же придется немного подождать. Судя по информации на страничке игры в сервисе Steam, ее выход в свет ожидается до конца текущего года.

Отметим, действие игры разворачивается во времена Второй Мировой войны. Игроку предстоит управлять партизанским отрядом, планировать задания, устраивать диверсии в тылу врага и уничтожать войска оккупанта. Разработчик обещает порадовать игроков не линейным подходом к прохождению миссий, динамичной сменой погоды и продуманным поведением противника.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:00

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