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Певица Анастасия Спиридонова зашла в клетку со львом на Маврикии

Известная певица Анастасия Спиридонова вместе с супругом недавно отдыхала на Маврикии. Знаменитость рассказала, что они побывали во многих экстремальных ситуациях. Например, пара зашла в вольер ко львам.

Исполнительница рассказала, что им с мужем больше всего понравился зоопарк, где находились различные виды животных. Необычен он тем, что все звери находятся практически на свободе и в своей среде обитания. Анастасия Спиридонова со своим супругом Антоном Яковлевым решили испытать острые ощущения и зашли в клетку ко львам, перед тем прослушав правила безопасности. По словам певицы, переживать и бояться она начала после того, как вышла из вольера зверей.

Также знаменитость рассказала о полете на тарзанке над огромным обрывом. Именно тогда Спиридонова ощутила чувство страха и падения в пропасть. Супруги прокатились на квадроциклах во время дождя по краю скалы. Исполнительница сравнила свои впечатления с видеоигрой. Во время поездки дождь и грязь были как на транспорте, так и на знаменитости.

Спиридонова и Яковлев на этом не остановились. Они меняли отели каждые два дня: от пятизвездочных до обычного домика на горе, среди джунглей и без некоторых необходимых удобств. Возлюбленные вместе побывали на рыбалке, где небо заворожило певицу. Несмотря на плохой улов, Спиридонова запомнила такое развлечение. Знаменитость сообщила, что они с мужем очень довольны своим отпуском и получили массу незабываемых эмоций. Спиридонова даже сравнивала Маврикий с красотой Сейшел и Мальдив, где, по её мнению, не так весело, как на острове в Индийском океане.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 20:21

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