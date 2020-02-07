Певица Анастасия Спиридонова зашла в клетку со львом на Маврикии

Исполнительница рассказала, что им с мужем больше всего понравился зоопарк, где находились различные виды животных. Необычен он тем, что все звери находятся практически на свободе и в своей среде обитания. Анастасия Спиридонова со своим супругом Антоном Яковлевым решили испытать острые ощущения и зашли в клетку ко львам, перед тем прослушав правила безопасности. По словам певицы, переживать и бояться она начала после того, как вышла из вольера зверей.Также знаменитость рассказала о полете на тарзанке над огромным обрывом. Именно тогда Спиридонова ощутила чувство страха и падения в пропасть. Супруги прокатились на квадроциклах во время дождя по краю скалы. Исполнительница сравнила свои впечатления с видеоигрой. Во время поездки дождь и грязь были как на транспорте, так и на знаменитости.Спиридонова и Яковлев на этом не остановились. Они меняли отели каждые два дня: от пятизвездочных до обычного домика на горе, среди джунглей и без некоторых необходимых удобств. Возлюбленные вместе побывали на рыбалке, где небо заворожило певицу. Несмотря на плохой улов, Спиридонова запомнила такое развлечение. Знаменитость сообщила, что они с мужем очень довольны своим отпуском и получили массу незабываемых эмоций. Спиридонова даже сравнивала Маврикий с красотой Сейшел и Мальдив, где, по её мнению, не так весело, как на острове в Индийском океане.