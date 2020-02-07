В феврале рядом с Землей пролетит огромный астероид





Отмечается также, что диаметр этого космического объекта достигает почти километра, а расстояние, на котором он пролетит от Земли в самой ближней точке, составит 5,8 миллионов километров. Ученые также подчеркивают, что данный астероид несется в космосе с огромной скоростью на уровне 57 000 км/ч.Потенциально опасным для Земли объект под названием PZ39 называют только потому, что траектория его движения пересекает таковую самой планеты, хотя в действительности, уверены астрономы, шансы на столкновение с этим астероидом у планеты очень низки.