В феврале рядом с Землей пролетит огромный астероид
Рядом с планетой Земля в феврале 2020 года должен на высокой скорости пролететь астероид довольно крупных размеров. Как утверждают специалисты, речь идет об астероиде с кодовым названием PZ39, который был впервые открыт в 1995 году.
Отмечается также, что диаметр этого космического объекта достигает почти километра, а расстояние, на котором он пролетит от Земли в самой ближней точке, составит 5,8 миллионов километров. Ученые также подчеркивают, что данный астероид несется в космосе с огромной скоростью на уровне 57 000 км/ч.
Потенциально опасным для Земли объект под названием PZ39 называют только потому, что траектория его движения пересекает таковую самой планеты, хотя в действительности, уверены астрономы, шансы на столкновение с этим астероидом у планеты очень низки.
Отмечается также, что диаметр этого космического объекта достигает почти километра, а расстояние, на котором он пролетит от Земли в самой ближней точке, составит 5,8 миллионов километров. Ученые также подчеркивают, что данный астероид несется в космосе с огромной скоростью на уровне 57 000 км/ч.
Потенциально опасным для Земли объект под названием PZ39 называют только потому, что траектория его движения пересекает таковую самой планеты, хотя в действительности, уверены астрономы, шансы на столкновение с этим астероидом у планеты очень низки.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:14