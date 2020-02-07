Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов красоты»





Как пишет «Экспресс Газета», присутствующие на премьере не сразу узнали в Дане Борисовой ее прежнюю. На лице телезвезды, сообщается в материале, отпечаталась не только ее бурная жизнь, но еще и пресловутые «уколы красоты», которые сама она в последнее время активно рекламировала в соцсетях. А вот в поведении Даны Борисовой никто ничего подозрительного не обнаружил. Отмечается, что знаменитость, которая прежде проходила реабилитацию от наркозависимости, была полностью трезва.Стоит отметить, что Дана Борисова давно борется с зависимостью от наркотических веществ и откровенно рассказывает о своей борьбе в социальных сетях. После скандальной истории с изъятием дочери артистка взялась за ум и старается наладить жизнь.