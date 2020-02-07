Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов красоты»
Известная российская телеведущая Дана Борисова побывала на премьере черной криминальной комедии «Джентльмены» режиссера Гая Ричи вместе со многими другими отечественными знаменитостями. Вот только поклонники не узнали в ней прежнюю звезду, отметив, что увлечение «уколами красоты» только усугубило и без того сложную ситуацию с внешностью.
Как пишет «Экспресс Газета», присутствующие на премьере не сразу узнали в Дане Борисовой ее прежнюю. На лице телезвезды, сообщается в материале, отпечаталась не только ее бурная жизнь, но еще и пресловутые «уколы красоты», которые сама она в последнее время активно рекламировала в соцсетях. А вот в поведении Даны Борисовой никто ничего подозрительного не обнаружил. Отмечается, что знаменитость, которая прежде проходила реабилитацию от наркозависимости, была полностью трезва.
Стоит отметить, что Дана Борисова давно борется с зависимостью от наркотических веществ и откровенно рассказывает о своей борьбе в социальных сетях. После скандальной истории с изъятием дочери артистка взялась за ум и старается наладить жизнь.
Как пишет «Экспресс Газета», присутствующие на премьере не сразу узнали в Дане Борисовой ее прежнюю. На лице телезвезды, сообщается в материале, отпечаталась не только ее бурная жизнь, но еще и пресловутые «уколы красоты», которые сама она в последнее время активно рекламировала в соцсетях. А вот в поведении Даны Борисовой никто ничего подозрительного не обнаружил. Отмечается, что знаменитость, которая прежде проходила реабилитацию от наркозависимости, была полностью трезва.
Стоит отметить, что Дана Борисова давно борется с зависимостью от наркотических веществ и откровенно рассказывает о своей борьбе в социальных сетях. После скандальной истории с изъятием дочери артистка взялась за ум и старается наладить жизнь.