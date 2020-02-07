Анита Цой на собственной свадьбе довела свекровь до слёз





Знаменитость рассказывает, что во время знакомства будущий муж ей совсем не понравился, однако на браке настояли родители, поэтому отказаться она не могла. Торжество проходило по корейским традициям дважды ― на стороне невесты в Москве и на стороне жениха в городе Прохладный. На втором собрались около 300 человек. Анита Цой, не скрывая неприязни к мужу, в знак протеста исполнила на собственной свадьбе песню «Путана». Кроме того, певица случайным образом довела свекровь до слёз. Кошка певицы Блэки, которую та взяла из Москвы с собой, сбежала во время празднества и откусила голову петуху, который должен был быть главным блюдом на столе и якобы приносящий счастье молодым. Свекровь певицы, будучи женщиной суеверной, увидела в этом плохой знак, а потому «плакала, не переставая», делится воспоминаниями Анита Цой.Певица также рассказала, что полюбила мужа гораздо позже, хотя частые скандалы, инициатором которых выступала в первое время совместной жизни сама Анита Цой, по предположению певицы, должны были привести к разводу. Сейчас Анита Цой благодарна мамам за их крепкую семью.