Супруга Джастина Бибера: «Свадьбу мы отложили из-за болезни мужа»

Поклонники певца подозревали Джастина Бибера в наркотической зависимости. 23-летняя Хейли Бибер, которая всегда готова встать на защиту своего супруга, решила прояснить ситуацию. По словам модели, она устала от сплетен. Ее муж был очень болен, врачи на протяжении длительного периода не могли определиться с диагнозом. Возлюбленная певца не понимала, как ему помочь, а из-за этого страдали их отношения. Первый год вместе они пытались понять, как им существовать рядом друг с другом.Хейли Бибер призналась, что именно болезнь Лайма, о которой недавно рассказал ее муж, стала причиной переноса их свадьбы. Узами брака 25-летний певец и модель связали себя еще осенью 2018 года, но это была простая роспись в офисе Нью-Йорка. Праздновать это событие с размахом в тот период пара не хотела, так как супруги пребывали в постоянном состоянии стресса из-за тяжелого диагноза. Только после того, как Джастину Биберу удалось преодолеть болезнь, они отпраздновали свадьбу. Произошло это осенью 2019 года в Южной Каролине.