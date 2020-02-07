Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных браузеров на ПК и смартфонах





Оказалось, что большинство пользователей разных категорий устройств для поиска необходимой информации отдают предпочтение Google Chrome. Этот браузер на мировом рынке персональных компьютеров занял долю в 69,89%. На втором месте расположился Mozilla Firefox с показателем 9,53%, а замкнул тройку лидеров браузер Apple Safari - 8,64%. Также в первую пятерку рейтинга компании Statcounter вошли Edge и Internet Explorer. Популярный браузер Opera, который ранее много пользователей выбирали для компьютеров, занимает всего 2,49% мирового рынка.Что касается мобильных гаджетов, то Google Chrome также лидирует. У браузера 60,26% мирового рынка. Вторую позицию в рейтинге занимает Safari, у которого доля составляет 20,9%. Третья строчка досталась фирменному браузеру Samsung с показателем 6,83%. Далее расположились UС Browser, мобильная версия браузера Opera и Android.