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Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных браузеров на ПК и смартфонах

Специалисты исследовательской компании Statcounter обнародовали графики, которые показывают самые популярные браузеры, используемые на ПК и смартфонах. Рейтинг возглавил Google Chrome, став абсолютным лидером на этом рынке.

Оказалось, что большинство пользователей разных категорий устройств для поиска необходимой информации отдают предпочтение Google Chrome. Этот браузер на мировом рынке персональных компьютеров занял долю в 69,89%. На втором месте расположился Mozilla Firefox с показателем 9,53%, а замкнул тройку лидеров браузер Apple Safari - 8,64%. Также в первую пятерку рейтинга компании Statcounter вошли Edge и Internet Explorer. Популярный браузер Opera, который ранее много пользователей выбирали для компьютеров, занимает всего 2,49% мирового рынка.

Что касается мобильных гаджетов, то Google Chrome также лидирует. У браузера 60,26% мирового рынка. Вторую позицию в рейтинге занимает Safari, у которого доля составляет 20,9%. Третья строчка досталась фирменному браузеру Samsung с показателем 6,83%. Далее расположились UС Browser, мобильная версия браузера Opera и Android.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:30

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