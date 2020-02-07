Ученые обнаружили ген, влияющий на бесплодие





Во время лабораторных экспериментов на грызунах специалисты установили, что особи, у которых данный ген был искусственно подавлен, полностью утратили способность к продолжению рода. По словам авторов этого исследования, точно такие же гены есть и у человека. Более того, утверждается, что благодаря новому открытию появился шанс сделать борьбу с бесплодием более эффективной. Наконец, эти же знания позволят специалистам предотвращать появление подобных генетических отклонений у плода.Как показал анализ половых желез у подопытных грызунов, ген мейозин одновременно активирует сотни других генов, которые очень важны для формирования половых клеток. Если этот ген оказывался подавлен, самцы и самки лабораторных мышей становились бесплодными. По мнению авторов открытия, если в будущем удастся взять этот ген под контроль, то репродуктивная медицина получит новый толчок в развитии. Результаты этой научной работы могут также оказаться полезными в сельском хозяйстве и биологии при воспроизводстве редких видов животных.