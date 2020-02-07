АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Ученые обнаружили ген, влияющий на бесплодие

Японским биологам удалось обнаружить ген мейозин, который отвечает за процесс формирования половых клеток – яйцеклеток и сперматозоидов. В результате было установлено, что этот же ген может повлиять на бесплодие.
Ученые обнаружили ген, влияющий на бесплодие

Во время лабораторных экспериментов на грызунах специалисты установили, что особи, у которых данный ген был искусственно подавлен, полностью утратили способность к продолжению рода. По словам авторов этого исследования, точно такие же гены есть и у человека. Более того, утверждается, что благодаря новому открытию появился шанс сделать борьбу с бесплодием более эффективной. Наконец, эти же знания позволят специалистам предотвращать появление подобных генетических отклонений у плода.

Как показал анализ половых желез у подопытных грызунов, ген мейозин одновременно активирует сотни других генов, которые очень важны для формирования половых клеток. Если этот ген оказывался подавлен, самцы и самки лабораторных мышей становились бесплодными. По мнению авторов открытия, если в будущем удастся взять этот ген под контроль, то репродуктивная медицина получит новый толчок в развитии. Результаты этой научной работы могут также оказаться полезными в сельском хозяйстве и биологии при воспроизводстве редких видов животных.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами…
Сын Федора Бондарчука показал, как отец выглядел с…
Фотошпионы впервые запечатлели новый Range Rover Sport во время…
Ученые обнаружили ген, влияющий на…
«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Рустам Солнцев раскритиковал нынешних звезд…
Певица Анастасия Спиридонова зашла в клетку со львом на…
В феврале рядом с Землей пролетит огромный…
Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Шеву перепутали с Оксаной Самойловой после очередных косметических…
Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей…
Анита Цой на собственной свадьбе довела свекровь до…
Врач назвал лучшие способы защиты от…
Певец Тимати засунул палец в рот сыну…
Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных браузеров на ПК и…
У помощников по дому Анастасии Волочковой родился…
«Ученые не то ищут»: Моника Грейди заявила, что жизнь на Марсе и Юпитере…
Volkswagen Multivan превратили в спортивный…
В Татарстане разбился вертолет, принадлежащий миллионеру и депутату Госдумы Айрату…
Поклонники восхитились Лизой Галкиной в образе диснеевской…
Просмотреть все новости