Певец Тимати засунул палец в рот сыну Ратмиру
Рэпер Тимати засунул палец в рот своего 3-х месячного сына Ратмира. Соответствующую фотографию опубликовала, а затем удалила, возлюбленная певца Анастасия Решетова.
По мнению модели, этот снимок очень милый, поэтому она поделилась со своими подписчиками данным снимком на своей странице в социальной сети Instagram. Вскоре Решетова всё-таки решила удалить публикацию. Причиной этому, возможно, могла быть недавняя суматоха из-за фотографии, на которой мать Тимати Симона Юнусова засунула палец ноги в рот дочери певца.
Напомним, что ранее было популярным видео с участием Алисы и её бабушки. После случившегося многие люди высказали свое негативное мнение о Симоне Юнусовой и якобы утверждали, что девочку нужно немедленно забрать у бабушки.
По мнению модели, этот снимок очень милый, поэтому она поделилась со своими подписчиками данным снимком на своей странице в социальной сети Instagram. Вскоре Решетова всё-таки решила удалить публикацию. Причиной этому, возможно, могла быть недавняя суматоха из-за фотографии, на которой мать Тимати Симона Юнусова засунула палец ноги в рот дочери певца.
Напомним, что ранее было популярным видео с участием Алисы и её бабушки. После случившегося многие люди высказали свое негативное мнение о Симоне Юнусовой и якобы утверждали, что девочку нужно немедленно забрать у бабушки.