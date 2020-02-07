АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

У помощников по дому Анастасии Волочковой родился ребёнок

В доме российской балерины Анастасии Волочковой появился ещё один ребёнок. Родителями новорождённого являются помощники знаменитости Лола и Рустам.
У помощников по дому Анастасии Волочковой родился ребёнок

Семейная пара Лола и Рустам, отвечающие за порядок на территории особняка российской балерины и проживающие вместе с ней, стали родителя в третий раз. Об этом сообщила сама Анастасия Волочкова в своём микроблоге в Instagram.

«Лолочка и и Рустам! С днём рождения сына! Вы так этого ждали! Третий ребенок. Поздравляем! Ждём дома!» ― пишет знаменитость под соответствующим видеообращением.

В записанном видео балерина стоит рядом с отцом новорождённого и поздравляет Лолу, также заявляя, что сама лично приедет в роддом забирать молодую маму. Анастасия Волочкова называет их всех одной большой семьей и отмечает, что приложила все усилия, чтобы её найти. «Пусть люди думают, что хотят, но главное, что у нас по-другому», ― добавляет Рустам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В феврале рядом с Землей пролетит огромный…
Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Шеву перепутали с Оксаной Самойловой после очередных косметических…
Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей…
Анита Цой на собственной свадьбе довела свекровь до…
Врач назвал лучшие способы защиты от…
Певец Тимати засунул палец в рот сыну…
Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных браузеров на ПК и…
У помощников по дому Анастасии Волочковой родился…
«Ученые не то ищут»: Моника Грейди заявила, что жизнь на Марсе и Юпитере…
Volkswagen Multivan превратили в спортивный…
В Татарстане разбился вертолет, принадлежащий миллионеру и депутату Госдумы Айрату…
Поклонники восхитились Лизой Галкиной в образе диснеевской…
Вице-премьер Юрий Борисов назвал верным решение модернизировать…
Модельный бизнес и Оксфорд: Стало известно, как живет внучка Кобзона…
Зарубежные медики назвали несколько способов избавления от головной…
Сергей Минаев однажды проиграл жену в…
Две модели Mercedes-Benz в России получили прибавку к…
«Ты знала, что сейчас уйдешь?»: Родители Юлии Началовой вспомнили, как уходила…
Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную…
Эрик Давидыч решил участвовать в «Последнем герое» из-за интереса и желания побороть…
Первая партия новых автоматов АК-12 потупила на вооружение разведчиков…
Александр Кокорин заверил, что не ведет переговоров с другими…
«Свершилось»: Мэттью Перри последним из «Друзей» зарегистрировался в…
Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак отдает предпочтение молодым…
Названы самые популярные китайские автомобили среди россиян в январе…
Андрей Галин из Коми стал «Лучшим доктором-онкологом» в…
Просмотреть все новости