У помощников по дому Анастасии Волочковой родился ребёнок

Семейная пара Лола и Рустам, отвечающие за порядок на территории особняка российской балерины и проживающие вместе с ней, стали родителя в третий раз. Об этом сообщила сама Анастасия Волочкова в своём микроблоге в Instagram.«Лолочка и и Рустам! С днём рождения сына! Вы так этого ждали! Третий ребенок. Поздравляем! Ждём дома!» ― пишет знаменитость под соответствующим видеообращением.В записанном видео балерина стоит рядом с отцом новорождённого и поздравляет Лолу, также заявляя, что сама лично приедет в роддом забирать молодую маму. Анастасия Волочкова называет их всех одной большой семьей и отмечает, что приложила все усилия, чтобы её найти. «Пусть люди думают, что хотят, но главное, что у нас по-другому», ― добавляет Рустам.