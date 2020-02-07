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«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою маму

Известная российская актриса Александра Бортич опубликована на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии своей мамы, которые тут же переполошили многих ее поклонников. Подписчики знаменитости не могут поверить в то, что молодая девушка рядом с артисткой приходится ей матерью.
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою маму

Долгое время в юности будущая звезда российского кино жила с бабушкой в Гродно, пока ее родительница после развода покоряла Москву. Лишь выйдя замуж во второй раз она забрала дочку к себе. Сейчас между мамой и дочкой царит полная гармония и максимальное взаимопонимание, она даже проводят вместе немало времени и часто путешествуют. К примеру, на зимних каникулах Александра Бортич вместе с мамой отправилась в Италию, где и сделала снимок на берегу озера Комо, который потряс многих поклонников актрисы. Фанаты были настолько впечатлены тем, как молодо выглядит родительница 25-летней знаменитости, что не могли поверить своим глазам.

«Это точно мама? Мне показалось подруга», «Такая молодая, что не верится», - пишут восторженные подписчики в комментариях, отмечая также и тот факт, что дочь и мать настолько похожи друг на друга, что больше кажутся родными сестрами.

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💙

Допис, поширений Саша Бортич (@bortich)

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

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