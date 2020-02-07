Модельный бизнес и Оксфорд: Стало известно, как живет внучка Кобзона Мишель





Всего несколько лет тому назад, тогда еще 16-летняя Мишель вышла со своим знаменитым дедом на сцену Кремлевского дворца и исполнила дуэтом песню под названием «Старый клен». Уже тогда многие заметили, что девушка может похвастаться не только природной красотой, но и прекрасным вокалом. После смерти Иосифа Давыдовича его вдова проводила в компании внучки немало времени, поскольку тогда Мишель гостила в России. Они часто гуляли вместе, посещали различные мероприятия и даже вместе ездили отдыхать. Сейчас Мишель 19 лет, она родилась в браке дочери артиста Натальи и Юрия Рапопорта – юриста из Австралии. Сейчас их семья вместе с четырьмя детьми проживает в Соединенном Королевстве. Мишель учится в Оксфорде, поскольку хочет пойти по стопам отца и изучать право. Впрочем, занята она не одной только учебой, к примеру, как и ее родня, внучка Иосифа Давыдовича довольно много путешествует, сообщает «ТВЦ».Кроме всего прочего, девушка активно ведет страничку в Instagram, на которую на данный момент подписаны почти 6 000 человек. Судя по тому, как она ведет свои социальные сети, активно рассказывая подписчикам о важных для евреев событиях и датах, Мишель гордится своими корнями. Также внучка знаменитого артиста проявляет интерес к моде. А благодаря тому, что природа и родители наделили ее выдающейся внешностью, девушка однажды даже выступила моделью в рекламе одного крупного бренда, который «держит на контрактах» многих российских знаменитостей. Вероятнее всего, впереди Мишель Рапопорт ожидает еще и перспектива модельного бизнеса.