Поклонники восхитились Лизой Галкиной в образе диснеевской принцессы
На фан-странице в микроблоге Instagram поклонники восхитились Лизой Галкиной, которая предстала в образе диснеевской принцессы. На снимке дочь Аллы Пугачевой позирует в красно-черном наряде в крупную клетку и с белоснежными локонами.
Подписчики страницы признались, что Лиза Галкина действительно напоминает им принцессу. Звездная наследница с удовольствием позирует и мило улыбается фотографу. Публикация набрала более 23 тысяч «лайков», а также множество восторженных комментариев. Некоторые фолловеры писали, что «диснеевским принцессам далеко до красоты Лизы».
Лиза и ее брат Гарри с удовольствием рассказывают о своих предпочтениях. Например, дочь Максима Галкина призналась, что обожает красную икру, но ест ее девочка с гречневой кашей. Гарри настолько любит картошку и куриный шашлык, что готов даже завтракать таким набором продуктов.
В семье Галкина и Пугачевой двойняшки появились семь лет назад. Родила Лизу и Гарри суррогатная мать. По словам Примадонны, это их биологические дети. Задолго до их рождения известная певица заморозила собственные яйцеклетки.
Подписчики страницы признались, что Лиза Галкина действительно напоминает им принцессу. Звездная наследница с удовольствием позирует и мило улыбается фотографу. Публикация набрала более 23 тысяч «лайков», а также множество восторженных комментариев. Некоторые фолловеры писали, что «диснеевским принцессам далеко до красоты Лизы».
Лиза и ее брат Гарри с удовольствием рассказывают о своих предпочтениях. Например, дочь Максима Галкина призналась, что обожает красную икру, но ест ее девочка с гречневой кашей. Гарри настолько любит картошку и куриный шашлык, что готов даже завтракать таким набором продуктов.
В семье Галкина и Пугачевой двойняшки появились семь лет назад. Родила Лизу и Гарри суррогатная мать. По словам Примадонны, это их биологические дети. Задолго до их рождения известная певица заморозила собственные яйцеклетки.