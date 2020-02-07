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Поклонники восхитились Лизой Галкиной в образе диснеевской принцессы

На фан-странице в микроблоге Instagram поклонники восхитились Лизой Галкиной, которая предстала в образе диснеевской принцессы. На снимке дочь Аллы Пугачевой позирует в красно-черном наряде в крупную клетку и с белоснежными локонами.
Поклонники восхитились Лизой Галкиной в образе диснеевской принцессы

Подписчики страницы признались, что Лиза Галкина действительно напоминает им принцессу. Звездная наследница с удовольствием позирует и мило улыбается фотографу. Публикация набрала более 23 тысяч «лайков», а также множество восторженных комментариев. Некоторые фолловеры писали, что «диснеевским принцессам далеко до красоты Лизы».

Лиза и ее брат Гарри с удовольствием рассказывают о своих предпочтениях. Например, дочь Максима Галкина призналась, что обожает красную икру, но ест ее девочка с гречневой кашей. Гарри настолько любит картошку и куриный шашлык, что готов даже завтракать таким набором продуктов.

В семье Галкина и Пугачевой двойняшки появились семь лет назад. Родила Лизу и Гарри суррогатная мать. По словам Примадонны, это их биологические дети. Задолго до их рождения известная певица заморозила собственные яйцеклетки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:58

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