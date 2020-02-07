Поклонники восхитились Лизой Галкиной в образе диснеевской принцессы

Подписчики страницы признались, что Лиза Галкина действительно напоминает им принцессу. Звездная наследница с удовольствием позирует и мило улыбается фотографу. Публикация набрала более 23 тысяч «лайков», а также множество восторженных комментариев. Некоторые фолловеры писали, что «диснеевским принцессам далеко до красоты Лизы».Лиза и ее брат Гарри с удовольствием рассказывают о своих предпочтениях. Например, дочь Максима Галкина призналась, что обожает красную икру, но ест ее девочка с гречневой кашей. Гарри настолько любит картошку и куриный шашлык, что готов даже завтракать таким набором продуктов.В семье Галкина и Пугачевой двойняшки появились семь лет назад. Родила Лизу и Гарри суррогатная мать. По словам Примадонны, это их биологические дети. Задолго до их рождения известная певица заморозила собственные яйцеклетки.