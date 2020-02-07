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Врач назвал лучшие способы защиты от инфаркта

Российский врач Юрий Беленков рассказал о методах, которые на самом деле помогают человеку защититься от инфаркта. По его словам, положительный эффект в профилактике сердечных приступов может дать пища с низким содержанием белка.
Врач назвал лучшие способы защиты от инфаркта

Специалисты из Германии, которые в течение 16 лет проводили масштабное исследование, сумели доказать, что любители кофе заметно реже умирают от респираторных заболеваний, а также от недугов сердечно-сосудистой системы. Утверждается, что благодаря кофеину, который в большом количестве содержится в этом напитке, происходит стимуляция миграции эндотелиальных клеток, которые обеспечивают стенкам сосудов защиту. Российский медик при этом подчеркивает, что одинаковые дозы кофеина могут по-разному воздействовать на разных людей. Людям с генном аллели С вред могут нанести всего две чашки кофе, а тем, кто имеет ген АА, подобное количество напитка будет, напротив, полезным.

«Риски столкнуться с инфарктом в данном случае зависят от целого ряда факторов: среда обитания, генетическая предрасположенность, образ жизни и прочее. Влияют на здоровье сердца и сосудов и потребляемые продукты, однако их сложно назвать главное причиной развития болезненных состояний или хорошим способом профилактики. К примеру, 10 выпитых чашек зеленого чая не помогут нивелировать вред от одной сигареты», - подчеркнул специалист.

Кроме того, американские ученые в ходе исследований выяснили, что для защиты от инсультов и инфарктов следует отказаться от молока и мяса, сделав упор на какао и горьком шоколаде. А специалисты из Китая предлагают не реже трех раз в неделю пить зеленый чай, который богат полифенолами. Юрий Беленков не оспаривает итоги этих масштабных научных изысканий, однако подчеркивает, что лучшим вариантом от сердечного приступа во все времена станет своевременное посещение кардиолога. Женщинам такой скрининг следует проводить на регулярной основе после 47 лет, мужчинам значительно раньше – после достижения 35-летнего возраста.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46

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