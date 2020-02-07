Сергей Минаев однажды проиграл жену в карты
Известный музыкант Сергей Минаев рассказал досадную историю из своей жизни, став гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Однажды он проиграл Алёну (Елену Петровну) в карты, когда они были на гастролях в Красноярске.
В 90-е годы супруги оказались в неблагополучной криминальной ситуации. Алёна и Сергей Минаевы вместе гастролировали. В Красноярске исполнитель решил в качестве ставки поставить свою жену и проиграл. После случившегося певец всю ночь провел обнимая супругу. Для безопасности он взял нож и секиру, а также подключил полицию. Поэтому артист теперь ездит на некоторые выступления без возлюбленной.
Напомним, что это второй брак Минаева. С первой женой он прожил около полугода, а потом пара развелась. Свою вторую супругу Елену Петровну певец встретил в Крыму. Долгое время он думал, что недостоин такой девушки и ухаживал за ней. Пара встречалась около семи лет, после чего сыграла свадьбу.
В 90-е годы супруги оказались в неблагополучной криминальной ситуации. Алёна и Сергей Минаевы вместе гастролировали. В Красноярске исполнитель решил в качестве ставки поставить свою жену и проиграл. После случившегося певец всю ночь провел обнимая супругу. Для безопасности он взял нож и секиру, а также подключил полицию. Поэтому артист теперь ездит на некоторые выступления без возлюбленной.
Напомним, что это второй брак Минаева. С первой женой он прожил около полугода, а потом пара развелась. Свою вторую супругу Елену Петровну певец встретил в Крыму. Долгое время он думал, что недостоин такой девушки и ухаживал за ней. Пара встречалась около семи лет, после чего сыграла свадьбу.