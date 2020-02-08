Ученые назвали настоящую причину и сроки краха цивилизации острова Пасхи





Остров Пасхи, который принадлежит Чили, располагается примерно в двух тысячах километров от ближайшего острова. Его знают благодаря огромным каменным статуям в шляпах, которые на протяжении многих веков на побережье устанавливали островитяне.Ранее считалось, что установку истуканов прекратили в 1600 году, так как на острове Пасхи закончилась древесина, используемая для транспортировки статуй. Но новое исследование, проведенное учеными, данную теорию опровергает. По словам Роберта Дж. ДиНаполи, ведущего автора этой научной работы, когда европейцы прибыли к этой местности, островитяне все еще строили каменные памятники. До этого считалось, что они увидели уже разрушенное общество.Команда антропологов провела сравнение датировки истуканов, сопоставив их с записями европейских моряков, которые прибывали на остров Пасхи с 1722 года. Оказалось, что жители острова строили каменные памятники как минимум до 1750 года. Это означает, что социальный кризис произошел уже после того, как появились европейцы.