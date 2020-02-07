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Volkswagen Multivan превратили в спортивный микроавтобус

Тюнинговое ателье ABT Sportsline осуществило редизайн популярной модели Volkswagen. Multivan благодаря усилиям специалистов компании превратился в микроавтобус спортивного сегмента.

Специально для модернизированного Volkswagen T6.1 Multivan «Bulli» эксперты рестайлинга разработали полиуретановый обвес, а также повысили мощность силовой установки. Кроме того, в транспортном средстве установили новые колеса по 19 и 20 дюймов в диаметре. При этом в машине установили широкий набор систем ассистентов для водителя.

Редизайн-вариант машины оборудовали новыми накладками решетки радиатора, спойлерами спереди и сзади. Подвергли изменениям боковые юбки, а также и комплекты сдвоенных глушителей. Дополнительно в авто установлены амортизационные стойки Bilstein для регулировки дорожного просвета в пределах от 40 - 70 миллиметров. Следующим пунктом обновления машины станет набор более жестких пружин.

Доработанный мотор сможет выдавать до 180 и 266 лошадиных сил в обеих вариациях, которые сейчас обеспечивают только 150 и 199 «лошадей» соответственно. Также стоит отметить, что сейчас немецкое тюнинг-ателье работает над переоснащением еще одной модели от Volkswagen. В Touareg мастера компании усилят мотор, доведя мощность до 500 лошадиных сил.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:06

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