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«Ты знала, что сейчас уйдешь?»: Родители Юлии Началовой вспомнили, как уходила певица

Родители известной российской певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся в марте минувшего года, решили издать откровенный дневник, на страницах которого рассказали о пути, пройденном знаменитой дочерью – от рождения и до последних дней жизни. В рамках этого же издания родители артистки вспомнили о том, как их дочь уходила из жизни.
«Ты знала, что сейчас уйдешь?»: Родители Юлии Началовой вспомнили, как уходила певица

Стоит отметить, что в день смерти Юлии Началовой было всего 38 лет, что лишь добавляет дневнику ее родителей эмоционального содержания, а те, кто уже ознакомился с ним, отмечают, что при чтении очень сложно сдержать слезы. Авторы, которыми стали родители певицы, посвятили любимой и единственной дочери самые трогательные и душераздирающие строки в дневнике. Особенно это чувствуется в той части, где Началова уже оказалась в больнице и находилась в очень критическом состоянии. Как отмечают родители артистки, они до последнего момента надеялись, что она поправится, и каждый день молились о чуде.

Последние мгновения своей жизни Юлия Началова встретила в клинике на Октябрьском Поле, при этом, как вспоминают ее родители, медики до последнего момента обнадеживали их. Например, врачи утверждали, что исполнительница сумела успешно перенести первую волну заражения, поэтому, добавляли они, она будет жить.

«Я стою возле тебя и просто глажу твои волосы. Юля, ты ведь меня слышишь, видишь, правда? Ты ведь боец и обязательно победишь эту болезнь. Все будет хорошо, у нас еще столько всего впереди. И тут я вижу, как из твоих глаз начинают катиться слезы. От чего ты плакала? Ты знала, что сейчас уйдешь от нас? Почему ты нас не предупредила?» - цитирует строки из этого произведения портал «СтарХит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:10

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