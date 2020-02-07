Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак отдает предпочтение молодым девушкам

Максим Виторган отметил, что никогда не страдал от недостатка внимания со стороны представительниц прекрасного пола. По его словам, после разрыва отношений с Ксенией Собчак на него стали обращать внимание женщины еще больше, что не могло его не радовать.Тем не менее, в последнее время, судя по-всему, Максим Виторган все-таки решил остепениться. Его все чаще замечают в обществе актрисы Нино Нинидзе. Известно, что пара вместе даже отдыхала.Максим Виторган подчеркивает, что монахом не живет. Однако предпочитает общество молодых особ. Также актер сказал и о том, что женщины практически всегда обращали на него свои взгляды, и его этот факт радует.Обустроила свою жизнь и Ксения Собчак, которая вышла замуж за Константина Богомолова и сейчас занимается строительством жилья для новой молодой семьи.