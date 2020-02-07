Эрик Давидыч решил участвовать в «Последнем герое» из-за интереса и желания побороть себя

Во время съемок программы Эрик Давидыч, у которого сахарный диабет, едва не умер, а врачи боролись за его жизнь на протяжении 16 часов. По словам автоблогера, он часто смотрел экстремальное шоу по телевизору и восхищался смелостью участников. Ему всегда было интересно испытать себя, так как он никогда не попадал в такие необычные условия.Эрик Давидыч признался, что хочет победить самого себя. На данный момент его вес составляет 144 килограмма, и это максимальный показатель, который когда-либо был. При этом, автоблогер активно отжимается и приседает 1200 раз. Но его организм построен так, что лишний вес не уходит. Поэтому ему не столько важно победить в «Последнем герое», как избавиться от своей проблемы.Перед поездкой на необитаемый остров Эрику Давидычу дали список вещей, которые разрешается взять с собой. Он попросил привезти еще шерстяной свитер и получил одобрение. Автоблогер пошутил, что он может распустить эту вещь и сделать из нее веревку. А вот как он ей распорядится, станет известно уже в процессе съемок. Если знаменитость победит в «Последнем герое», он потратит выигрыш на благотворительность.