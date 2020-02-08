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Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в юности

Анна Нетребко опубликовала в соцсети фотоснимок, на котором она запечатлена в юности. Поклонники певицы выразили восхищение ее стройностью и хрупкостью.

Российская оперная дива активно ведет свои страницы в соцсетях. Так, в Instagram Нетребко нередко размещает различные фото- и видеоматериалы о своем творчестве и личной жизни. В последней публикации в профиле вокалистка показала, как она выглядела в юные годы. На снимке 22-летняя артистка предстала в роскошном бальном платье белого цвета. В комментарии сама звезда оперы рассказала, что это ее первая Травиата, Памина и Розина, роли, в которых она предстала еще до 30 лет.

Подписчики певицы высказали восторг внешностью артистки во время консерваторского обучения. В комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами, удивившись нежности и хрупкости в юные годы. Некоторые фанаты сравнили образ исполнительницы 1993 года с Одри Хепберн.

Стоит отметить, что именно в этот период жизни Анна Нетребко добилась славы не только в родной стране, но и далеко за рубежом. Сама звезда вспоминает те времена с теплом, отмечая тяготы жизни тех времен в Северной столице, как оказалось, ей довелось в свое время даже голодать, так как стипендии студентки не хватало на питание. Кроме того, в самой консерватории температура редко поднималась зимой выше 13 градусов из-за плохого отопления.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 06:00

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