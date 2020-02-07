Зарубежные медики назвали несколько способов избавления от головной боли





Врачи рассказали, что многие люди не могут избавиться от головной боли с помощью таблеток. Устранить проблему можно и другими способами. Исследования показали, что чаще всего причиной боли является обезвоживание организма. Поэтому медики рекомендуют пить больше воды, норма которой составляет 1,5 л жидкости в день. Также специалисты считают, что употребление продуктов, в составе которых находится магний, помогут устранить головную боль. Стоит включить в свой рацион больше морепродуктов, яиц, мяса, бобовых и зерновых культур.По словам медиков, кофе - наилучший способ избавиться от головной боли. Напиток расслабляет стенки сосудов, из-за чего улучшается кровоток и сердце снабжается кислородом. Также кофе может улучшить настроение и бдительность человека.