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Зарубежные медики назвали несколько способов избавления от головной боли

Зарубежные медики рассказали о нескольких действенных способах избавления от боли в голове. Например, привычка пить больше воды поможет устранить дискомфорт.

Врачи рассказали, что многие люди не могут избавиться от головной боли с помощью таблеток. Устранить проблему можно и другими способами. Исследования показали, что чаще всего причиной боли является обезвоживание организма. Поэтому медики рекомендуют пить больше воды, норма которой составляет 1,5 л жидкости в день. Также специалисты считают, что употребление продуктов, в составе которых находится магний, помогут устранить головную боль. Стоит включить в свой рацион больше морепродуктов, яиц, мяса, бобовых и зерновых культур.

По словам медиков, кофе - наилучший способ избавиться от головной боли. Напиток расслабляет стенки сосудов, из-за чего улучшается кровоток и сердце снабжается кислородом. Также кофе может улучшить настроение и бдительность человека.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 18:34

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