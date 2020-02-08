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Певица Глюкоза сфотографировалась в пальто на голое тело

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фотографию в личном блоге сети Instagram. Новая запись артистки вызвала приятное удивление поклонников, так как на снимке ее обнаженное тело прикрывает только салатовое пальто с объёмным мехом.

Певица Глюкоза регулярно публикует записи в своем личном блоге и общается с подписчиками. Исполнительница всегда демонстрирует как яркие сценические образы, так и свой повседневный внешний вид. Благодаря увлечениям танцами и спортом ей удается сохранять безупречную физическую форму после рождения двух дочерей.

Недавно певица разместила в своем блоге провокационное фото. В кадре Наталья Чистякова-Ионова запечатлена в расслабленной позе, сидя на стуле. Актриса обнажила свои ноги выше колен, показав, что на ней надето только пальто и элегантные сапоги. Естественный макияж и легкая укладка удачно балансируют характер снимка, делая его нежным и женственным.

Подписчики приятно удивились необычному кадру и отметили, что оно «вовсе не вульгарное», несмотря на открытость. Кроме многочисленных музыкальных фанатов запись звезды прокомментировали некоторые сценические коллеги Глюкозы. Певица Вера Брежнева присоединилась к поклонникам Натальи Чистяковой-Ионовой и тоже оставила восторженный отклик под ее постом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 04:00

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