Певица Глюкоза сфотографировалась в пальто на голое тело

Певица Глюкоза регулярно публикует записи в своем личном блоге и общается с подписчиками. Исполнительница всегда демонстрирует как яркие сценические образы, так и свой повседневный внешний вид. Благодаря увлечениям танцами и спортом ей удается сохранять безупречную физическую форму после рождения двух дочерей.Недавно певица разместила в своем блоге провокационное фото. В кадре Наталья Чистякова-Ионова запечатлена в расслабленной позе, сидя на стуле. Актриса обнажила свои ноги выше колен, показав, что на ней надето только пальто и элегантные сапоги. Естественный макияж и легкая укладка удачно балансируют характер снимка, делая его нежным и женственным.Подписчики приятно удивились необычному кадру и отметили, что оно «вовсе не вульгарное», несмотря на открытость. Кроме многочисленных музыкальных фанатов запись звезды прокомментировали некоторые сценические коллеги Глюкозы. Певица Вера Брежнева присоединилась к поклонникам Натальи Чистяковой-Ионовой и тоже оставила восторженный отклик под ее постом.