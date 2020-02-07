Блогер и телеведущая Ида Галич родила первенца

Василия Галича подписчики поздравили с долгожданным внуком. Вскоре на странице Иды Галич появились фотографии, сделанные в больнице. Новоиспеченная мать написала, что сын появился на свет в 9:47 утра. Этот день блогер назвала лучшим в своей жизни. Телеведущая поблагодарила команду врачей, которые помогли появиться на свет ее первенцу. Она успокоила фолловеров, с ней и ребенком все хорошо, и пообещала рассказать о родах немного позже.Факт беременности Ида Галич скрывала, но поклонники увидели ее в перинатальном центре, после чего информация просочилась в Сеть. После этого блогер сняла видеоролик, в котором показала свои округлившиеся формы. Она сказала, что больше нет смысла скрывать свое «интересное положение» и отметила, что конспиратор из нее «не очень».Беременность Иды Галич прошла хорошо. Единственное, на что жаловалась блогер – это быстрая утомляемость. За девять месяцев она набрала 16 килограммов, а живот был достаточно большой. По словам ведущей «Орла и решки», он будет строгой и требовательной мамой.