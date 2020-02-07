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«Ученые не то ищут»: Моника Грейди заявила, что жизнь на Марсе и Юпитере существует

Профессор планетарных и космических наук в университете Хоуп в Великобритании Моника Грейди заявила, что жизнь на Марсе и Юпитере существует. По ее словам, «ученые не то ищут» и стоит внимательнее изучать не только органику на поверхности планет, но и следы ее развития.
«Ученые не то ищут»: Моника Грейди заявила, что жизнь на Марсе и Юпитере существует

Представительница Ливерпульского университета объяснила, что многие ученые постоянно пытаются найти живые существа на других планетах, которые подобны земным. Однако такой путь исследования «в корне ошибочный», уверена Моника Грейди. Она убеждена, что нужно расширять свое восприятие мира и космоса и искать то, что вовсе не похоже на привычные живые организмы.

Профессор отметила, что и на Марсе, и на Юпитере существует жизнь, но невооруженным глазом ее невозможно заметить. По ее мнению, инопланетные организмы могут существовать в воздухе в виде маленьких спор или бактерий. Кроме того, жизнь может эволюционировать в ледниках и даже внутри космических пород других планет.

Моника Грейди добавила, так как условия жизни на поверхности Марса крайне неблагоприятные, организмы могут развиваться глубоко под землей. Профессор убеждена, что ученые ищут «не то», и нужно менять свой взгляд на поиски инопланетной жизни, уделяя должное внимание следам развития органики.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:14

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