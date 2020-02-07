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Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную тайну

На данный момент сведения о диагнозе предоставляются непосредственно самому пациенту. Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную тайну, чтобы родные умерших могли узнать правду об их лечении при жизни.
Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную тайну

Врачи отказывают в предоставлении медицинских данных, если к ним обратится не сам пациент, а его близкие. Это регламентировано врачебной тайной. Даже если больной умирает, родные не узнают о манипуляциях, которые предшествовали летальному исходу. Исключением являются только информация, которая касается несовершеннолетних лиц. Право ознакомиться с медицинским заключением и методами лечения имеют родители или законные представители.

В ведомстве считают, что после внесения поправок в закон могут быть ясны обстоятельства смерти пациента или будет доступ к данным, которые необходимы для выявления генетического заболевания. По мнению Татьяны Кусайко, члена Комитета Совета по соцполитике, отказать в доступе к сведениям о лечении скончавшегося пациента можно только тогда, когда при жизни он запретил раскрывать данные о собственной болезни.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:02

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