Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную тайну





Врачи отказывают в предоставлении медицинских данных, если к ним обратится не сам пациент, а его близкие. Это регламентировано врачебной тайной. Даже если больной умирает, родные не узнают о манипуляциях, которые предшествовали летальному исходу. Исключением являются только информация, которая касается несовершеннолетних лиц. Право ознакомиться с медицинским заключением и методами лечения имеют родители или законные представители.В ведомстве считают, что после внесения поправок в закон могут быть ясны обстоятельства смерти пациента или будет доступ к данным, которые необходимы для выявления генетического заболевания. По мнению Татьяны Кусайко, члена Комитета Совета по соцполитике, отказать в доступе к сведениям о лечении скончавшегося пациента можно только тогда, когда при жизни он запретил раскрывать данные о собственной болезни.