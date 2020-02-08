Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram. Снимок был сделан на съемках нового фильма, название которого певица не упоминала.
Заслуженная артистка Российской Федерации поделилась со своими подписчиками фотографией со съемок. На снимке она запечатлена напротив зеркала в ванной комнате с бигуди на голове. Екатерина Гусева не прокомментировала свою фотографию.
Многие подписчики под постом написали, что актриса сумела их заинтересовать. Один из поклонников поинтересовался у Гусевой, где она находится, на что она сообщила - «В 70-х». Фанаты также писали большое количество позитивных комментариев и делали комплименты звезде по поводу её внешнего вида. Также они подметили, что знаменитости очень подходит данный образ.
Заслуженная артистка Российской Федерации поделилась со своими подписчиками фотографией со съемок. На снимке она запечатлена напротив зеркала в ванной комнате с бигуди на голове. Екатерина Гусева не прокомментировала свою фотографию.
Многие подписчики под постом написали, что актриса сумела их заинтересовать. Один из поклонников поинтересовался у Гусевой, где она находится, на что она сообщила - «В 70-х». Фанаты также писали большое количество позитивных комментариев и делали комплименты звезде по поводу её внешнего вида. Также они подметили, что знаменитости очень подходит данный образ.