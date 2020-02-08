Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Заслуженная артистка Российской Федерации поделилась со своими подписчиками фотографией со съемок. На снимке она запечатлена напротив зеркала в ванной комнате с бигуди на голове. Екатерина Гусева не прокомментировала свою фотографию.Многие подписчики под постом написали, что актриса сумела их заинтересовать. Один из поклонников поинтересовался у Гусевой, где она находится, на что она сообщила - «В 70-х». Фанаты также писали большое количество позитивных комментариев и делали комплименты звезде по поводу её внешнего вида. Также они подметили, что знаменитости очень подходит данный образ.