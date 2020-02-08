АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram. Снимок был сделан на съемках нового фильма, название которого певица не упоминала.

Заслуженная артистка Российской Федерации поделилась со своими подписчиками фотографией со съемок. На снимке она запечатлена напротив зеркала в ванной комнате с бигуди на голове. Екатерина Гусева не прокомментировала свою фотографию.

Многие подписчики под постом написали, что актриса сумела их заинтересовать. Один из поклонников поинтересовался у Гусевой, где она находится, на что она сообщила - «В 70-х». Фанаты также писали большое количество позитивных комментариев и делали комплименты звезде по поводу её внешнего вида. Также они подметили, что знаменитости очень подходит данный образ.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Гусева опубликовала фото из…
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили…
Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в…
Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек…
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на…
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами…
Сын Федора Бондарчука показал, как отец выглядел с…
Фотошпионы впервые запечатлели новый Range Rover Sport во время…
Ученые обнаружили ген, влияющий на…
«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Рустам Солнцев раскритиковал нынешних звезд…
Певица Анастасия Спиридонова зашла в клетку со львом на…
В феврале рядом с Землей пролетит огромный…
Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Шеву перепутали с Оксаной Самойловой после очередных косметических…
Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей…
Анита Цой на собственной свадьбе довела свекровь до…
Врач назвал лучшие способы защиты от…
Певец Тимати засунул палец в рот сыну…
Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных браузеров на ПК и…
Просмотреть все новости