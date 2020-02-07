«Главное, чтобы Настя выздоровела!»: Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на пожелание Татьяны Навки

6 февраля российский спортсмен по фигурному катанию Петр Чернышев отметил 49-й день рождения. Среди всех поздравлений его напарница по танцам отличилась опубликованной записью с несколькими фотографиями и длинной подписью с многочисленными пожеланиями. Самое главное, что отметила фигуристка «чтобы Настя выздоровела!»На запись отреагировали сотни поклонников и спортивных коллег, присоединившись в пожеланиям Татьяны Навки. Дочь Анастасии Заворотнюк от прежнего брака Анна оставила свой комментарий под постом звезды. Она не стала писать много слов, а лишь оставила несколько символических знаков - сложенных в молитве рук.Как известно, российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Ее семья тяжело переживает нелегкий период и предпочитает не распространять много информации. Поклонники уверены, что в случае звездной семьи действительно лучше "меньше говорить", а больше молиться и надеяться, что и подразумевала своим лаконичным ответом Анна Заворотнюк.