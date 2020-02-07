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«Главное, чтобы Настя выздоровела!»: Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на пожелание Татьяны Навки

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в личном блоге поздравление в честь праздника ее коллеги Петра Чернышева, который является мужем Анастасии Заворотнюк. Его напарница пожелала, чтобы исполнилось «главное» и его жена выздоровела. Дочь киноактрисы Анна ответила на слова Татьяны Навки смайликом со сложенными в молитве руками.
«Главное, чтобы Настя выздоровела!»: Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на пожелание Татьяны Навки

6 февраля российский спортсмен по фигурному катанию Петр Чернышев отметил 49-й день рождения. Среди всех поздравлений его напарница по танцам отличилась опубликованной записью с несколькими фотографиями и длинной подписью с многочисленными пожеланиями. Самое главное, что отметила фигуристка «чтобы Настя выздоровела!»

На запись отреагировали сотни поклонников и спортивных коллег, присоединившись в пожеланиям Татьяны Навки. Дочь Анастасии Заворотнюк от прежнего брака Анна оставила свой комментарий под постом звезды. Она не стала писать много слов, а лишь оставила несколько символических знаков - сложенных в молитве рук.

Как известно, российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Ее семья тяжело переживает нелегкий период и предпочитает не распространять много информации. Поклонники уверены, что в случае звездной семьи действительно лучше "меньше говорить", а больше молиться и надеяться, что и подразумевала своим лаконичным ответом Анна Заворотнюк.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:14

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