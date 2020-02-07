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Названы самые популярные китайские автомобили среди россиян в январе 2020

В январе 2020 года объемы продаж автомобилей китайских производителей на российском рынке составили 3 033 экземпляра, что говорит о росте на 56,3% в сравнении с прежним месяцем. Эксперты также назвали китайские автомобили, которые пользуются у россиян наибольшей популярностью.
Названы самые популярные китайские автомобили среди россиян в январе 2020

Так, самой востребованной китайской маркой на отечественном автомобильном рынке оказался китайский бренд Haval, которому за отчетный период удалось реализовать 1228 своих автомобилей, что почти в три с половиной раза больше, чем продажи марки в январе 2019 года. Второе место в рейтинге принадлежит компании Geely, на моделях которой свой выбор остановили 778 российских покупателей, что даже почти вдвое превышает показатели продаж марки, зафиксированные в январе. Замыкает тройку лидеров Chery со скромным 12-процентным приростом продаж и 417 экземплярами реализованных в России автомобилей.

Далее в списке следует Changan, нарастившая продажи более чем в девять раз, однако в реальном выражении пока еще отстающая от основной группы лидеров. На пятой позиции расположилась марка Lifan со 146 продажами за январь. Кроме того, в десятке лучших называются также FAW (86 продаж), DFM (82 продажи), Zotye (36 продаж), Brilliance (16 продаж) и Foton (3 продажи).

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:22

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