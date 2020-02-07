Названы самые популярные китайские автомобили среди россиян в январе 2020





Так, самой востребованной китайской маркой на отечественном автомобильном рынке оказался китайский бренд Haval, которому за отчетный период удалось реализовать 1228 своих автомобилей, что почти в три с половиной раза больше, чем продажи марки в январе 2019 года. Второе место в рейтинге принадлежит компании Geely, на моделях которой свой выбор остановили 778 российских покупателей, что даже почти вдвое превышает показатели продаж марки, зафиксированные в январе. Замыкает тройку лидеров Chery со скромным 12-процентным приростом продаж и 417 экземплярами реализованных в России автомобилей.Далее в списке следует Changan, нарастившая продажи более чем в девять раз, однако в реальном выражении пока еще отстающая от основной группы лидеров. На пятой позиции расположилась марка Lifan со 146 продажами за январь. Кроме того, в десятке лучших называются также FAW (86 продаж), DFM (82 продажи), Zotye (36 продаж), Brilliance (16 продаж) и Foton (3 продажи).